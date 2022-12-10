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Глас народа

В Пензе на месте зимних развлечений установили летний аттракцион

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В чате телеграм-канала PenzaInform жительница Пензы поделилась своим изумлением и возмущением по поводу появления несвоевременного аттракциона у главной городской елки.

«На площади Ленина установили летнюю игровую с батутами! Зимой что там делать детям? Потеть, прыгая в одежде и сапогах, или в носках по холодному... Кому это вообще могло в голову прийти?! А маленьким детям попробуй объясни, что это для здоровья не очень хорошо. Спокойно к елке не подойдешь», - написала пензячка.

Комментаторы поддержали позицию женщины: летнее развлечение неуместно на площади, где будут проходить зимние игры и забавы.

«Отчитываются перед руководством, что организовано пространство для детского отдыха. Маразм не лечится», - предположил причину установки батута один из подписчиков.

«Уберите это немедленно! Это летнее», - потребовал другой.

Третий читатель отметил, что не один игровой элемент оставляет желать лучшего: «А горка со съездом на мокрую грязную плитку никого, значит, не смущает… Только батут?» - задал он риторический вопрос.

Новогодняя кампания в Пензе стартует в субботу, 10 декабря, в 15:00. На площади Ленина Дед Мороз и его помощники зажгут огни на главной елке города, на сцене выступят творческие коллективы, начнут функционировать игровые площадки. В 16:30 откроется «Почта добра» - сбор поздравительных открыток и поделок для участников СВО.

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