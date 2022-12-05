Пензенцы жалуются на перекресток, где нарушает каждый второй

05.12.2022 | 09:42

Пензенцы в водительском чате в Viber назвали городской перекресток, на котором каждый второй нарушает правила правила дорожного движения. Это пересечение Ново-Тамбовской/Воронова и Вишневой.

«Если ехать со стороны Ново-Тамбовской, стоит знак «прямо» вторая полоса и первая полоса «направо». Но едут все как хочется. Каждый день там с работы езжу, и это жесть уже как бесит. То есть встанет налево на поворот, и весь поток встал из-за него. А поворачивать туда нельзя. То с первой полосы прямо едут, и вот едешь и во все стороны смотришь, уворачиваешься от этих водятлов», - написала пензячка и поинтересовалась, куда ей обратиться по этому поводу.

Другие водители сразу ее поддержали: «Нарушений там много! Никому нет дела до этого перекрестка», «Поднимали вопрос, так некоторые сказали, что они не будут кататься в объезд и им по фиг».

Женщине посоветовали позвонить в ГИБДД, «нажаловаться» и дождаться приезда инспекторов. Правда, затем вспомнили, что одно время здесь стоял экипаж со стороны Первомайского, «шкурил» тех, кто поворачивал налево, но длилось это всего неделю.

«В идеале там нужен круг, как у Бочки, иначе порядка на этом перекрестке не будет: слишком большой поток и слишком много ответвлений, учитывая, что это не один X-перекресток, а 2 T-образных», - отметил один из участников обсуждения.

Другой водитель предположил, что ситуацию исправят только камеры.

В доказательство того, что перекресток проблемный, проезжавший там в воскресенье, 4 декабря, пензенец выложил видео. Правда, оно снято со стороны Вишневой. На кадрах запечатлена маршрутка, которая подъезжает к пересечению дорог, когда горит красный, и, не сбавляя скорости, поворачивает в нужную сторону.

Видео Алексея Романцова, «Дорожная обстановка Пензы».