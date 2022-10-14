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Глас народа

В Пензе ржавые павильоны установили прямо на газоне

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В редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель областного центра Анатолий, возмущенный размещением конструкций непонятного назначения в общественном месте.

«12 октября по адресу: ул. Карпинского, 37, - были установлены два ржавых павильона.

Что самое удивительное, поставлены они прямо на газон!» - поделился пензенец.

В подтверждение своих слов он прислал фото, на которых запечатлены высящиеся на траве коробки с проемами, не имеющие ни оконных рам, ни дверных полотен. Стены павильонов изрисованы загогулинами граффити.

По мнению Анатолия, сооружения отнюдь не украшают улицу.

«Это, что, новые тенденции благоустройства города по программе «Комфортная городская среда»?» - сыронизировал он и поинтересовался, кто же выдал разрешение на установку «коробок».

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