Жительница Пензы попросила вернуть тротуар на Бригадную улицу

26.08.2022 | 09:04

Жительница Первомайского района Пензы попросила обеспечить безопасность пешеходов на Бригадной улице. Обращение женщина опубликовала на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«На данной улице находится тротуар, на котором недавно расположили строительную площадку. Иные дорожки для движения пешеходов не предусмотрены», - пояснила местная жительница и выложила несколько фото.

По ее словам, пешеходы были лишены возможности безопасно передвигаться по улице. Теперь, чтобы пройти мимо строительной площадки, им приходится идти по краю проезжей части, а это создает непосредственную угрозу жизни и здоровью.

Кроме того, горожанка рассказала, что уже озвучивала проблему и получила от чиновников ответ: возможность двигаться без выхода на проезжую часть на указанном отрезке сохранена. Однако женщина с этим не согласна.

«Между забором строительной площадки и проезжей частью есть земля, которая совершенно непригодна для передвижения пешеходов. На ней располагаются бурьян, доски, часть земли перекопана строителями. Пройти с детской коляской, с ребенком на велосипеде или просто одному невозможно», - подчеркнула она.

Она попросила провести проверку и обеспечить пешеходов новым тротуаром.

По данным на 9:00 26 августа, ей никто не ответил.