Кузнечанка: В сквере пьяный мужчина приставал к девочкам

05.08.2022 | 12:23

В пятницу, 5 августа, в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте» горожанка рассказала о неадекватном мужчине, пристававшем к девочкам подросткового возраста.

По словам кузнечанки, инцидент произошел в сквере за ТЦ «Сказка».

«Мой муж гулял с детьми и увидел, как один мужчина лет 35-38 в состоянии алкогольного опьянения приставал к несовершеннолетним девочкам, которым не было и 14: целовал им руки, гладил колени. Одну зажал в углу. Мальчишки, которые играли рядом, были в растерянности и, по всей видимости, не знали, как реагировать. Один попытался заступиться, мужчина накинулся на него с кулаками. Муж заступился, разумеется. Предотвратил драку - и не только драку, как вы понимаете. Вызвал полицию. Позже выяснилось, что этот мужчина уже был судим», - описала кузнечанка ситуацию.

По ее словам, рядом находились взрослые, однако никто не вмешался в происходящее.

«Пожалуйста, проведите беседу со своими детьми. Научите их, как реагировать в подобных ситуациях! Иначе последствия могут быть самыми печальными», - обратилась женщина к родителям юных кузнечан.

«Мальчику, что пытался заступиться, уважение и респект! Тебя родители правильно воспитали!» - завершила она рассказ.