На улице Суворова путь пешеходам преградила река

15.07.2022 | 14:37

На улице Суворова затопило парковку рядом с домом № 190Б. Но виной тому - не последствия ненастья, а порыв на сетях.

Снимки с места ЧП в пятницу, 15 июля, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» прислала пензячка Екатерина.

По ее словам, вода сочится прямо из-под асфальта, течет вдоль бордюров.

«Она успела затопить участок между строением № 190Б и домом № 184, из-за чего затруднено движение пешеходов», - рассказала Екатерина.

Ручьи текут по проезжей части вдоль дома № 184 и по внутриквартальной территории.

Пензячка предположила, что порыв произошел на канализационных сетях.

Подобные ЧП не редкость для Пензы. Из-за изношенных труб аварии случаются и на центральных улицах города. Так, в ноябре 2021 года фонтаны внезапно забили на улице Урицкого. За 30 минут залило дорогу, дворы, внутриквартальные территории.