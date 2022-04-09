Пензенец запечатлел мусорный апокалипсис на улице Беляева

09.04.2022 | 10:27

В субботу, 9 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru пришло сообщение от жителя областного центра, подписавшегося как Виктор Килов.

Возмущенный горожанин запечатлел мрачную картину у дома № 41 на улице Беляева. На кадрах - кучи битого кирпича и цемента, мусор, заполненные черной жижей выбоины.

По всей видимости, строительные материалы остались после обрушения старой цементной заплатки, случившегося во время ремонта стены. Тогда на несколько дней пришлось перекрывать газ, так как смяло газовую трубу.

Чуть дальше на видеозаписи запечатлена гигантская груда отходов возле пустующих контейнеров.

«И все это - в 500 метров от районной администрации. Что же дальше от администрации происходит, если если тут такой мрак? Данная картина у дома - уже не первый месяц», - написал автор.

Он добавил, что по соседству находится не только орган власти, но и образовательные учреждения - школа и детсад.

«Когда на улице начнет теплеть, вонь от мусора будет ужасной, и этим будут дышать наши дети», - спрогнозировал ситуацию пензенец.