Сетевое издание|18+|Четверг|30 дек 2021|12:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |

Глас народа

Детскую площадку на Ладожской не сумели защитить от водителей

Печать

В Пензе детская площадка на Ладожской улице по-прежнему служит проезжей частью для автомобилистов.

Дорога рядом с домом № 81 давно разбита. Водители, не желая рисковать машиной или же застрять в яме, выбрали объездной путь через игровую зону.

В ноябре местные жители пожаловались на нарушителей в соцсети «ВКонтакте». На их обращение ответил представитель администрации города. Он пообещал, что до 15 декабря площадку огородят.

Слово власти сдержали частично. К 15-му числу рядом с детским игровым городком появился единственный столб. Чуть позже проблему решили с помощью натянутой сигнальной ленты.

Как сообщил редакции сетевого издания «ПензаИнформ» местный житель, какое-то время лента исправно работала, автомобилисты перестали выбирать запретный путь для объезда разбитой дороги. Сейчас все вернулось на круги своя, детская площадка вновь стала небезопасной зоной.

«Бездействие, нежелание и неумение выполнять свою работу местной администрации. Позорище! Что посоветуете? Куда обратиться?» - задал вопросы мужчина.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Автобыдло чувствует себя очень вольготно в Пензе. Как у Христа за пазухой.

Гость||

Управляйка должна следить за состоянием дороги и за сохранностью имущества многоквартирного дома. А жители вместо того, чтобы спросить со своих собирателей денег по платежкам ленточки натягивают и дают интервью.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.12.2021 11:07|

Автобыдло чувствует себя очень вольготно в Пензе. Как у Христа за пазухой.

И этому способствует, даже содействует городская администрация

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте