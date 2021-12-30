Детскую площадку на Ладожской не сумели защитить от водителей

В Пензе детская площадка на Ладожской улице по-прежнему служит проезжей частью для автомобилистов.
Дорога рядом с домом № 81 давно разбита. Водители, не желая рисковать машиной или же застрять в яме, выбрали объездной путь через игровую зону.
В ноябре местные жители пожаловались на нарушителей в соцсети «ВКонтакте». На их обращение ответил представитель администрации города. Он пообещал, что до 15 декабря площадку огородят.
Слово власти сдержали частично. К 15-му числу рядом с детским игровым городком появился единственный столб. Чуть позже проблему решили с помощью натянутой сигнальной ленты.
Как сообщил редакции сетевого издания «ПензаИнформ» местный житель, какое-то время лента исправно работала, автомобилисты перестали выбирать запретный путь для объезда разбитой дороги. Сейчас все вернулось на круги своя, детская площадка вновь стала небезопасной зоной.
«Бездействие, нежелание и неумение выполнять свою работу местной администрации. Позорище! Что посоветуете? Куда обратиться?» - задал вопросы мужчина.
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