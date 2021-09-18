Кузнечанка поблагодарила медиков, оперативно приехавших к ее дочери

18.09.2021 | 11:28

Вечером в пятницу, 17 сентября, в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте» появилась благодарность жительницы города медикам.

Женщина написала, что бригада реанимации № 282, дежурившая вечером 17 сентября, максимально быстро приехала на вызов к 4-летней девочке.

«Огромное вам человеческое и материнское спасибо! Поменьше больных, побольше спокойных смен», - пожелала кузнечанка.

Несколько горожан оставили отзывы в комментариях к посту.

«В понедельник вызывала скорую помощь, приехали так же быстро, очень быстро. Оказали необходимую помощь. Спасибо большое за ваш труд, ангелы вы наши в белых халатах», - написала одна из женщин.

«Часто приходится вызывать скорую, и всегда мы им благодарны, спасибо этой службе. Помогают всем», - откликнулся другой комментатор.