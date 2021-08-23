Вода в двух пензенских родниках пропала после благоустройства

23.08.2021 | 10:03

В Пензенской области два родника фактически прекратили свое существование после работ по благоустройству. Об этом рассказали местные жители, которые привыкли ходить к источникам за водой.

Одна из публикаций появилась в сообществе «Пенза live» во «ВКонтакте». Речь в ней идет про село Мордовский Ишим Городищенского района.

«Летом 2019 года в нашем селе решили переоборудовать родник, точнее, на месте обычного колодца построить каптаж… Бюджет на это выделил целых 585 тыс. руб. В итоге спустя месяц после выполненных работ вода пропала…» - пояснил местный житель.

Теперь люди вынуждены ковшиками черпать воду из ручья.

«Лучше бы вообще ничего не делали… Как ходили с коромыслами, так и ходили бы… Деньги бюджетные выбросили на ветер. В администрации разводят руками… Родник в селе с питьевой водой был один… А теперь и его уничтожили, да еще и денег заплатили за это», - посетовал интернет-пользователь.

Погибает и родник в селе Ульяновка Кузнецкого района¸ который раньше привлекал не только местных жителей, но и приезжих из Кузнецка и п. Евлашево.

«Вода была очень хорошей. Конечно, в этом году мало дождей, но родник не чистили уже очень давно. В прошлом году был проведен ремонт, который предусматривал только некачественное бетонирование площадки около родника и лестницу. А про воду нет никому дела», - констатировал участник сообщества «Подслушано в Кузнецке».

Он попросил представителей власти и всех неравнодушных людей спасти родник.