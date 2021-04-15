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Глас народа

Пензячка назвала детскую площадку у филармонии обшарпанной

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В четверг, 15 апреля, пензячка пожаловалась на состояние детской площадки, расположенной на Юбилейной площади.

Женщина назвала ее «обшарпанной», что особенно бросается в глаза «на фоне помпезной филармонии и ККЗ».

Свои слова горожанка подкрепила снимками, на которых видно, что горки и прочие детские аттракционы нуждаются в обновлении, а некоторые из них - в ремонте.

Областную филармонию открыли в конце 2013 года, в 2014-м сдали и здание ККЗ. Обустроенный на Юбилейной площади игровой комплекс пользуется популярностью у горожан, живущих поблизости.

Фото prostoirina9094, instagram.com.

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Гость||

потому что кто её сделал подумал что она пару веков простоит) а тут ремонтировать надо) никто на это не рассчитывал)

Гость||

Новость, достойная публикации.

Гость||

Весь город в говне.

Гость||

главное сдать пока новое, получить откаты и взятки, пока у кормушки, а потом хоть трава не расти и площадка не ремонтируйся

Гость||

Привлечь гражданку к отвественности за клевету. Взыскать судебные издержки и затраты полиции!

Гость||

Современные детские площадки - дерьмо.

Гость||

Весна, да, будут менять площадку. Это естественно.

Имя: Гость
Комментарий:

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