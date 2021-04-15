Пензячка назвала детскую площадку у филармонии обшарпанной

15.04.2021 | 14:56

В четверг, 15 апреля, пензячка пожаловалась на состояние детской площадки, расположенной на Юбилейной площади.

Женщина назвала ее «обшарпанной», что особенно бросается в глаза «на фоне помпезной филармонии и ККЗ».

Свои слова горожанка подкрепила снимками, на которых видно, что горки и прочие детские аттракционы нуждаются в обновлении, а некоторые из них - в ремонте.

Областную филармонию открыли в конце 2013 года, в 2014-м сдали и здание ККЗ. Обустроенный на Юбилейной площади игровой комплекс пользуется популярностью у горожан, живущих поблизости.

Фото prostoirina9094, instagram.com.