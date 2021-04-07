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Глас народа

В Бессоновке на огороде нашли северного пушного зверька

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В среду, 7 апреля, на странице penza_novosti в Instagram появилось сообщение о найденном пушном зверьке.

«У нас в огороде в селе Бессоновка на ул. Красной сегодня обнаружили животное, похожее на песца. Что с этим делать, не знаем... Животное не проявляет агрессию, видимо больное и сильно утомлено. Наша местная ветклиника ничем помочь не может, только если устранить...» - пишет автор поста.

По его словам, в Бессоновку пообещали приехать сотрудники зоопарка, однако так и не появились.

«Мы животное поймали, посадили в вольер. Соседи решили, что если никто не откликнется, оставим, будем ухаживать сами», - так завершается пост, иллюстрированный фотографией песца.

Комментаторы высказали предположение, что зверек ручной и сбежал из дома либо из контактного зоопарка.

«Уж не бросайте животинку в беде», «Заберите его себе», «Звоните в лесничество, министерство лесного хозяйства», «Везите в ветклинику, сдавайте анализы, мойте и селите к себе», - рекомендуют подписчики. Один из них даже посоветовал обратиться в МЧС.

Пользовательница Сети под ником _milana_light написала: «Это мой. Где забрать? Как связаться с тем, кто дал информацию?»

Однако еще одна участница обсуждения засомневалась, что песец принадлежит девушке, так как на ее странице размещены фотографии лишь с собаками, зато в сторис - репост объявления о пропаже домашнего песца с номером телефона.

Участники диалога горячо надеются, что животное вернется к прежним хозяевам или обретет новый дом.

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Гость||

В Зарю отвезите

Гость||

Очень символично, для Пензы ,что песца нашли именно в Бессоновке. Видимо оттуда песец докатиться до Пензы.

Гость||

Песец края Буртасского. Давно идете к этому.

Гость||

песец какой-то, что происходит

Гость||

Песец в область пришёл?

Гость||

Искупать с мылом антиблошным, высушить феном, накормить фаршем куриным (немного в первые дни). Посадить в вольер, чтобы в бега не ударился. Никому не отдавать,если только доказательства будут стопудовые... и всё равно не отдавать (от нормальных хозяев звери не сбегают). Вот как-то так...

Гость||

Правильно, раз нашли, сами ухаживайте, не отдавайте никому. Жалко животинку. А вы молодцы, что позаботились.

Имя: Гость
Комментарий:

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