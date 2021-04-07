В Бессоновке на огороде нашли северного пушного зверька

07.04.2021 | 11:42

В среду, 7 апреля, на странице penza_novosti в Instagram появилось сообщение о найденном пушном зверьке.

«У нас в огороде в селе Бессоновка на ул. Красной сегодня обнаружили животное, похожее на песца. Что с этим делать, не знаем... Животное не проявляет агрессию, видимо больное и сильно утомлено. Наша местная ветклиника ничем помочь не может, только если устранить...» - пишет автор поста.

По его словам, в Бессоновку пообещали приехать сотрудники зоопарка, однако так и не появились.

«Мы животное поймали, посадили в вольер. Соседи решили, что если никто не откликнется, оставим, будем ухаживать сами», - так завершается пост, иллюстрированный фотографией песца.

Комментаторы высказали предположение, что зверек ручной и сбежал из дома либо из контактного зоопарка.

«Уж не бросайте животинку в беде», «Заберите его себе», «Звоните в лесничество, министерство лесного хозяйства», «Везите в ветклинику, сдавайте анализы, мойте и селите к себе», - рекомендуют подписчики. Один из них даже посоветовал обратиться в МЧС.

Пользовательница Сети под ником _milana_light написала: «Это мой. Где забрать? Как связаться с тем, кто дал информацию?»

Однако еще одна участница обсуждения засомневалась, что песец принадлежит девушке, так как на ее странице размещены фотографии лишь с собаками, зато в сторис - репост объявления о пропаже домашнего песца с номером телефона.

Участники диалога горячо надеются, что животное вернется к прежним хозяевам или обретет новый дом.