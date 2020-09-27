27.09.2020 | 12:21

В субботу, 26 сентября, на улице Собинова в Пензе произошло необычное ДТП с участием грузовика, который перевозил землю.

Кадры с места аварии появились в группе penza_novosti социальной сети Instagram. По словам сделавшего их горожанина, ЧП случилось у дома престарелых.

Видеокамера запечатлела КамАЗ, левое заднее колесо которого оказалось в глубокой яме. Грузовик сильно накренился, буквально лег на бок. К нему двигается рабочий с тачкой, чтобы набрать землю из кузова.

Чуть позже в группе появился ролик, как автомашину освобождают из ловушки. Для этого потребовалась помощь крана, который приподнял КамАЗ. На кадрах видно, что под колесами грузовика провалился асфальт.

«Скоро вся Пенза уйдет под землю», «У нас под асфальтом тоннели, что ли, кругом дорога проваливается», - отметили комментировавшие пост пензенцы.

Аналогичное ДТП случилось в центре Пензы 8 июля. На пересечении улиц Максима Горького и Московской покрытие провалилось под автомобилем дорожной службы, который привез песок. Снимки с места инцидента выложили в соцсетях.

«Приехали ремонтировать провалившуюся плитку и сами провалились», - пошутил тогда автор поста.

Видео instagram.com/penza_novosti.