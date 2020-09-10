10.09.2020 | 10:51

В Пензе покоя автомобилистам по-прежнему не дает провал, образовавшийся в новом асфальте напротив торгового центра «Окружной».

Впервые об этой яме горожане сообщили в соцсетях в конце августа. По словам водителей, она возникла практически сразу после ремонта дорожного покрытия. Место, где просел асфальт, огородили.

В среду, 9 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» вновь появился пост, призывающий автомобилистов быть осторожнее на этом участке дороги.

«ТЦ «Окружной». Дорогу сделали и приняли. Яму, появившуюся после ремонта, вроде чем-то засыпали, асфальтом закладывали, заборчики ставили. Прошло несколько дней, и все вернулось на круги своя», - пояснил он.

На снимках, прикрепленных к посту, видно, что рабочие действительно пытались выровнять полотно, однако оно провалилось вновь.

«Актуальный вопрос. Такая же «шляпа» на Пролетарской улице есть. Образовалась яма. Приехали бравые парни в рыжих жилетах и залили это дело щебнем вперемешку с битумом. Месяца полтора держится пока, но провал образовывается. Очень заметно, когда проезжаешь там постоянно», - отметил прокомментировавший пост горожанин.

20 августа сообщалось, что дорогу на Окружной улице ввели в эксплуатацию. Полотно привели в нормативное состояние. Специалисты сняли старое покрытие и положили два слоя асфальтобетона, установили бордюрный камень, сделали разметку. Всего было отремонтировано около четырех километров проезжей части.

Фото vk.com/sova_penza.