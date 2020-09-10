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Глас народа | Ремонт не помог: на ул. Окружной «воскрес» провал в асфальте

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В Пензе покоя автомобилистам по-прежнему не дает провал, образовавшийся в новом асфальте напротив торгового центра «Окружной».

Впервые об этой яме горожане сообщили в соцсетях в конце августа. По словам водителей, она возникла практически сразу после ремонта дорожного покрытия. Место, где просел асфальт, огородили.

В среду, 9 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» вновь появился пост, призывающий автомобилистов быть осторожнее на этом участке дороги.

«ТЦ «Окружной». Дорогу сделали и приняли. Яму, появившуюся после ремонта, вроде чем-то засыпали, асфальтом закладывали, заборчики ставили. Прошло несколько дней, и все вернулось на круги своя», - пояснил он.

На снимках, прикрепленных к посту, видно, что рабочие действительно пытались выровнять полотно, однако оно провалилось вновь.

«Актуальный вопрос. Такая же «шляпа» на Пролетарской улице есть. Образовалась яма. Приехали бравые парни в рыжих жилетах и залили это дело щебнем вперемешку с битумом. Месяца полтора держится пока, но провал образовывается. Очень заметно, когда проезжаешь там постоянно», - отметил прокомментировавший пост горожанин.

20 августа сообщалось, что дорогу на Окружной улице ввели в эксплуатацию. Полотно привели в нормативное состояние. Специалисты сняли старое покрытие и положили два слоя асфальтобетона, установили бордюрный камень, сделали разметку. Всего было отремонтировано около четырех километров проезжей части.

Фото vk.com/sova_penza.

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Гость||

Журнализмы, вы совсем ку-ку?

Провал воскрес? В головах ветер свистит через уши?

Гость||

Это рывок, поднимаемся с колен!

Гость||

В головах ветер свистит через уши?--

Ветер у них свистит через....

Гость||

Это колодец отрастает.

Гость||

Без крестного хода ремонтировать там дорогу бесполезно

Гость||

Гость писал(a):

Провал воскрес?
Воистину воскрес))

Гость||

Гость писал(a):

Откуда только провалы берутся?
Так американцы же. Тебе ж сказали. Где только телефоны берут?

Гость||

Это все очень серьёзно и означает только одно подмыв подушки ,значит где там течёт труба ,и провалиться может уже авто. Это очень напоминает историю на пр.Строителей у Олимпа ,там раз 5 проваливалось ,Кувайцев туда постоянно мотался но не помогало.

Гость||

сразу видно квалифицированные рабочие занимаются ремонтом)))))))))))))))

Гость||

Гость писал(a):

Это все очень серьёзно и означает только одно подмыв подушки ,значит где там течёт труба ,и провалиться может уже авто. Это очень напоминает историю на пр.Строителей у Олимпа ,там раз 5 проваливалось ,Кувайцев туда постоянно мотался но не помогало.
как же они ремонтируют дорогу??? если даже не знают что за комуникации идут под дорогой???

Имя: Гость
Комментарий:

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