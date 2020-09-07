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Глас народа | «Умный» светофор спровоцировал затор на Мира и Окружной

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В понедельник, 6 сентября, на пересечении улиц Мира и Окружной в Пензе образовался серьезный затор. Автомобилисты обвинили в трудностях новый регулировщик дорожного движения.

«Интеллектуальный светофор на улице Мира. Пробка от окружной до магазина «Караван». Время 08:06», - сообщил один из членов городского сообщества автомобилистов во «ВКонтакте» и разместил фотографии, на которых запечатлена пробка.

«Умный светофор не справляется», - вторил ему участник чата в Viber.

Согласно замыслу разработчиков, интеллектуальная система, установленная на указанном участке, в режиме онлайн увеличивает или уменьшает длительность разрешающих и запрещающих сигналов.

На подъездах к перекрестку установлены детекторы, которые оценивают интенсивность потока и на основании этой информации меняют красный и зеленый сигналы.

Однако эффективность системы в утренний час пик оказалась под вопросом. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00 7 сентября, движение на улице Мира было затруднено от поворота к Ласточкиным горам до Окружной. На Окружной пробка растянулась от «Дизель-Арены».

Скорость потока составила 3-10 км/ч.

«Он не умный, он безумный светофор», - оценил работу системы один из интернет-пользователей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сколько отмыто на энтом свентафорном обьехте?

Гость||

Сегодня в понедельник 7 сентября,а не 6,если что....

Гость||

Умный светофор ОГОНЬ!

Гость||

как это по-пензенски: выкинуть кучу бабла и сделать хуже, чем было

Гость||

два часа там стояли,дебилы пензенские с умным светофором

Имя: Гость
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