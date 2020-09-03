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Общество

В Пензе появился «умный» пешеходный переход

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В Пензе на оживленном перекрестке улиц Окружной и Мира установили систему транспортно-зависимого управления. Она позволяет в режиме онлайн увеличивать или уменьшать длительность разрешающих сигналов по конфликтующим направлениям.

На подъездах к перекрестку над каждой полосой движения установлены детекторы, которые считывают значения интенсивности автомобильного потока. На основании этих данных дорожный контроллер формирует необходимую длительность действия фаз светофорного регулирования.

Пешеходная фаза становится активной только при нажатии на кнопку вызывного устройства. При отсутствии пешеходов транспортные фазы циклично чередуются.

Также на перекрестке установлен комплекс «Умный пешеходный переход» с датчиками движения пешеходов и освещенности. Он действует в темное время суток.

Когда пешеход подходит к переходу, включается дополнительное освещение, а также табло, информирующие водителей о людях на перекрестке, пояснили в пресс-службе администрации города.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — www.penza-gorod.ru
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Гость||

Страсти господни!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе появился «умный» пешеходный переход
Хоть кто-то умный среди местных глупых идиотов.

Гость||

Так должно быть везде, а не на одном перекрестке.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пешеходная фаза становится активной только при нажатии на кнопку вызывного устройства.
Ну это ... изобретение века! А ни чего что во времена СССР с 70-х такими желтыми ящиками с кнопками было оборудовано много пешеходных переходов в городе.

Гость||

Умный п.п. это переход где не возможно нарушение ни со стороны водителей ,ни со стороны пешеходов ,сенсоры и выдвижные заградительные барьеры.

Гость||

Пешеходы умные нужны))))

Гость||

Запретите парковку на проезжей части дорого на всех улицах города - и сразу меньше будет пробок.

Гость||

не нойте, хоть что-то в верном направлении продвигается

Имя: Гость
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