В Пензе появился «умный» пешеходный переход

03.09.2020 | 11:00

В Пензе на оживленном перекрестке улиц Окружной и Мира установили систему транспортно-зависимого управления. Она позволяет в режиме онлайн увеличивать или уменьшать длительность разрешающих сигналов по конфликтующим направлениям.

На подъездах к перекрестку над каждой полосой движения установлены детекторы, которые считывают значения интенсивности автомобильного потока. На основании этих данных дорожный контроллер формирует необходимую длительность действия фаз светофорного регулирования.

Пешеходная фаза становится активной только при нажатии на кнопку вызывного устройства. При отсутствии пешеходов транспортные фазы циклично чередуются.

Также на перекрестке установлен комплекс «Умный пешеходный переход» с датчиками движения пешеходов и освещенности. Он действует в темное время суток.

Когда пешеход подходит к переходу, включается дополнительное освещение, а также табло, информирующие водителей о людях на перекрестке, пояснили в пресс-службе администрации города.