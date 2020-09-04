04.09.2020 | 13:22

Автомобилист из Бессоновки рассказал о проблеме, с которой сталкиваются жители области, вынужденные регулярно ездить в Пензу.

«Так сложилось, что многим приходится ездить на работу в Пензу, т. к. работы в районах мало. И каждый день приходится стоять в пробке на въезде в город. В данном случае речь о въезде со стороны Бессоновки», - написал мужчина в редакцию портала PenzaInform.ru.

Автомобилей так много, что затор растягивается до центра Бессоновки.

«Начинается это с 7:30, и до 9:00 в это место лучше не попадать: будешь «ехать» час», - констатировал мужчина.

По его мнению, отчасти в ситуации виноваты пешеходы. Для них оборудованы нерегулируемые переходы в Бессоновке и Ухтинке. Это тормозит поток машин.

«Понятное дело, что пешеходы - тоже люди и так же спешат на работу, но можно поставить светофор, и ситуация изменится. Лучше, конечно же было бы надземный переход построить, но это сложнее и затратнее», - добавил мужчина.