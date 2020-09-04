Автомобилист из Бессоновки рассказал о проблеме, с которой сталкиваются жители области, вынужденные регулярно ездить в Пензу.
«Так сложилось, что многим приходится ездить на работу в Пензу, т. к. работы в районах мало. И каждый день приходится стоять в пробке на въезде в город. В данном случае речь о въезде со стороны Бессоновки», - написал мужчина в редакцию портала PenzaInform.ru.
Автомобилей так много, что затор растягивается до центра Бессоновки.
«Начинается это с 7:30, и до 9:00 в это место лучше не попадать: будешь «ехать» час», - констатировал мужчина.
По его мнению, отчасти в ситуации виноваты пешеходы. Для них оборудованы нерегулируемые переходы в Бессоновке и Ухтинке. Это тормозит поток машин.
«Понятное дело, что пешеходы - тоже люди и так же спешат на работу, но можно поставить светофор, и ситуация изменится. Лучше, конечно же было бы надземный переход построить, но это сложнее и затратнее», - добавил мужчина.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
не нужны колхозники в пензе.
работайте в своем колхозе и не создавайте пробки!