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Глас народа | Автомобилист попросил поставить светофоры в Ухтинке и Бессоновке

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Автомобилист из Бессоновки рассказал о проблеме, с которой сталкиваются жители области, вынужденные регулярно ездить в Пензу.

«Так сложилось, что многим приходится ездить на работу в Пензу, т. к. работы в районах мало. И каждый день приходится стоять в пробке на въезде в город. В данном случае речь о въезде со стороны Бессоновки», - написал мужчина в редакцию портала PenzaInform.ru.

Автомобилей так много, что затор растягивается до центра Бессоновки.

«Начинается это с 7:30, и до 9:00 в это место лучше не попадать: будешь «ехать» час», - констатировал мужчина.

По его мнению, отчасти в ситуации виноваты пешеходы. Для них оборудованы нерегулируемые переходы в Бессоновке и Ухтинке. Это тормозит поток машин.

«Понятное дело, что пешеходы - тоже люди и так же спешат на работу, но можно поставить светофор, и ситуация изменится. Лучше, конечно же было бы надземный переход построить, но это сложнее и затратнее», - добавил мужчина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

не нужны колхозники в пензе.

работайте в своем колхозе и не создавайте пробки!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Лучше, конечно же было бы надземный переход построить, но это сложнее и затратнее», - добавил мужчина.
В первую очередь надземные и подземные переходы ВРЕДНЫ. Ими не могут воспользоваться инвалиды, старики и другие люди с ограниченными физическими возможностями. ЭТО БАРЬЕР. А этот мужчина автомоболист совершенно оторван от реального мира раз заявляет: «Лучше, конечно же было бы надземный переход построить».

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Понятное дело, что пешеходы - тоже люди
При этом:penzainform.ru писал(a):
Лучше, конечно же было бы надземный переход построить
Это взаимоисключающие параграфы.

Имя: Гость
Комментарий:

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