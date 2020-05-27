27.05.2020 | 16:22

В среду, 27 мая, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница поселка Мичуринского Пензенского района Марина Лушкина, пожаловавшаяся на качества дорог.

«По улице Зеленой нет дороги от слова вообще. Как только пройдет небольшой дождик, дорогу размывает так, что нельзя не только проехать на машине, но и пройти пешком. Не могут проехать ни скорая помощь, ни коммунальные службы», - рассказала женщина.

По ее словам, местные жители не раз обращались в поселковую администрацию, но результата это пока не принесло.

«Никакие меры не принимаются. В прошлом году, в марте, автомобиль реанимации не смог проехать к пациенту, т. к. застрял. И мы собственными усилиями помогали ему выехать на протяжении трех часов. Просто накипело уже. Сегодня в очередной раз застряла машина - завалился на бок мусороуборочный автомобиль. Его не смог вытащить ни трактор, ни тягач, которые опять же намесили еще больше грязи по нашей злополучной так называемой дороге», - написала Марина.

Теперь, чтобы просто выйти за хлебом в магазин, нужно подождать, пока не подсохнет каша на дороге.

«Вот так и существуем круглый год в изоляции», - заключила женщина.