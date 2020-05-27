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Глас народа | Жители Мичуринского оказались в изоляции из-за разбитой дороги

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В среду, 27 мая, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница поселка Мичуринского Пензенского района Марина Лушкина, пожаловавшаяся на качества дорог.

«По улице Зеленой нет дороги от слова вообще. Как только пройдет небольшой дождик, дорогу размывает так, что нельзя не только проехать на машине, но и пройти пешком. Не могут проехать ни скорая помощь, ни коммунальные службы», - рассказала женщина.

По ее словам, местные жители не раз обращались в поселковую администрацию, но результата это пока не принесло.

«Никакие меры не принимаются. В прошлом году, в марте, автомобиль реанимации не смог проехать к пациенту, т. к. застрял. И мы собственными усилиями помогали ему выехать на протяжении трех часов. Просто накипело уже. Сегодня в очередной раз застряла машина - завалился на бок мусороуборочный автомобиль. Его не смог вытащить ни трактор, ни тягач, которые опять же намесили еще больше грязи по нашей злополучной так называемой дороге», - написала Марина.

Теперь, чтобы просто выйти за хлебом в магазин, нужно подождать, пока не подсохнет каша на дороге.

«Вот так и существуем круглый год в изоляции», - заключила женщина.

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Гость||

дороги нет, а бордюры на месте?

Гость||

Ну, все так и задумано, в соответствии с мероприятиями по плану повышенной готовности к ЧС. Самоизоляция, так самоизоляция...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нужно подождать, пока не подсохнет каша на дороге.
Пока не выйдем на плато.

Гость||

Сначала бордюра надо уложить, а там очередь. Подождите и до вас очередь дойдет.

Гость||

Жаль,что самую грязь и болото вырезали на видео.

Гость||

Гость писал(a):

Сначала бордюра надо уложить, а там очередь.
++++++++++++++ С языка снял. Молодец.

Имя: Гость
Комментарий:

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