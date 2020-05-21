21.05.2020 | 10:08

В среду, 20 мая, в рубрику «Глас народа» поступило сообщение от пензенца Виталия, живущего неподалеку от областного центра спецвидов медицинской помощи.

Мужчина рассказал о контейнерной площадке, расположенной на территории КИМа.

«Вот такую картину мы наблюдаем каждый вечер, когда возвращаемся домой с работы. Мусорная площадка не огорожена, весь мусор летит во двор дома № 49 по ул Свердлова.

Обратите внимание на мешки желтого цвета: это пакеты для сбора медицинских отходов класса А. Отходы класса А должны складироваться в отдельные контейнеры с крышкой. Контейнеры должны находиться в закрытом состоянии», - объяснил Виталий, обеспокоенный сложившейся ситуацией.