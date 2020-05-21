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Глас народа | Мусор с контейнерной площадки КИМа разлетается по округе

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В среду, 20 мая, в рубрику «Глас народа» поступило сообщение от пензенца Виталия, живущего неподалеку от областного центра спецвидов медицинской помощи.

Мужчина рассказал о контейнерной площадке, расположенной на территории КИМа.

«Вот такую картину мы наблюдаем каждый вечер, когда возвращаемся домой с работы. Мусорная площадка не огорожена, весь мусор летит во двор дома № 49 по ул Свердлова.

Обратите внимание на мешки желтого цвета: это пакеты для сбора медицинских отходов класса А. Отходы класса А должны складироваться в отдельные контейнеры с крышкой. Контейнеры должны находиться в закрытом состоянии», - объяснил Виталий, обеспокоенный сложившейся ситуацией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Новость сообщил — Абрашкин Виталий
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Отходы класса А должны складироваться в отдельные контейнеры с крышкой. Контейнеры должны находиться в закрытом состоянии», - объяснил Виталий, обеспокоенный сложившейся ситуацией.
Ключевое слово: ДОЛЖНЫ.

Гость||

Все мусорные контейнеры должны закрываться,чтобы мусор не разносился по дворам!

Гость||

В этой стране несоблюдение даде элементарных требований и предписаний стало нормой.

Гость||

ето ж елитный дом, вы чаво

Гость||

Для Пензы это нормально. Власть недееспособна!

Гость||

Желтые пакеты - отходы класса Б

Гость||

да вот пофигу! Класса А, класса Б, класса ни А, ни Б, ни М. НИКАКОЙ иусор не должен разлетаться. А уж мусор инфекционной больницы НИКОГДА и НИКАК. Чего мы хотим от граждан, если медицинское учреждение развозит грязь и создает угрозу заражения?

Имя: Гость
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