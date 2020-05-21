В среду, 20 мая, в рубрику «Глас народа» поступило сообщение от пензенца Виталия, живущего неподалеку от областного центра спецвидов медицинской помощи.
Мужчина рассказал о контейнерной площадке, расположенной на территории КИМа.
«Вот такую картину мы наблюдаем каждый вечер, когда возвращаемся домой с работы. Мусорная площадка не огорожена, весь мусор летит во двор дома № 49 по ул Свердлова.
Обратите внимание на мешки желтого цвета: это пакеты для сбора медицинских отходов класса А. Отходы класса А должны складироваться в отдельные контейнеры с крышкой. Контейнеры должны находиться в закрытом состоянии», - объяснил Виталий, обеспокоенный сложившейся ситуацией.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Ключевое слово: ДОЛЖНЫ.