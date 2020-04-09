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Глас народа | В Богословке жителей многоэтажек развлек сосед-диджей

09.04.2020|13:46
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В Богословке громкая музыка развлекла находящихся на самоизоляции жителей Советской улицы.

Видео, запечатлевшее молодого человека в темных очках, наушниках и с музыкальной колонкой, появилось в среду, 8 апреля, в соцсети Instagram. Диджей стоит на балконе, пританцовывая под громкий ритмичный трек. Музыка слышна во всех уголках двора, окруженного трехэтажками.

«Движа на карантине», - так назвал ролик автор.

Своеобразная дискотека нашла поддержку большинства комментаторов. «Круто», «В какой район приехать?», «Заряжаешь», - написали они.

Один из пользователей попросил подумать о необходимости соблюдать тишину: «Сосед, только не допоздна, а то дети спят».

Режим самоизоляции был введен в регионе 31 марта. Всем жителям региона рекомендовали оставаться на самоизоляции и покидать свои жилища только в экстренных случаях либо для похода в магазин, аптеку, чтобы вынести мусор, выгулять питомцев.

Видео aloha_kos, www.instagram.com.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|09.04.2020 14:25|

перепись идиотов

Гость|09.04.2020 14:29|

Тихо шифером шурша....

Гость|09.04.2020 14:32|

Это только начало.

Гость|09.04.2020 14:39|

Чем наша Богословка хуже чем, к примеру, какая то провинция Италии?

Гость|09.04.2020 14:39|

)))

Имя: Гость
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