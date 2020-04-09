09.04.2020 | 13:46

В Богословке громкая музыка развлекла находящихся на самоизоляции жителей Советской улицы.

Видео, запечатлевшее молодого человека в темных очках, наушниках и с музыкальной колонкой, появилось в среду, 8 апреля, в соцсети Instagram. Диджей стоит на балконе, пританцовывая под громкий ритмичный трек. Музыка слышна во всех уголках двора, окруженного трехэтажками.

«Движа на карантине», - так назвал ролик автор.

Своеобразная дискотека нашла поддержку большинства комментаторов. «Круто», «В какой район приехать?», «Заряжаешь», - написали они.

Один из пользователей попросил подумать о необходимости соблюдать тишину: «Сосед, только не допоздна, а то дети спят».

Режим самоизоляции был введен в регионе 31 марта. Всем жителям региона рекомендовали оставаться на самоизоляции и покидать свои жилища только в экстренных случаях либо для похода в магазин, аптеку, чтобы вынести мусор, выгулять питомцев.

Видео aloha_kos, www.instagram.com.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.