19.12.2019 | 11:37

Житель Пензы Алексей Февралев возмутился недобросовестным отношением сотрудников городского зоопарка к росписям. Пост об этом он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 18 декабря.

«Который год наши росписи там находятся в ужасном состоянии. Сколько мы ни пытались пробиться к новому руководству в лице Андрея Воскресенского - все напрасно. На контакт не идет никто. А пока вода течет с потолка, некачественная штукатурка отваливается и вандалы выковыривают целые куски себе на память», - написал Алексей.

Также он раскритиковал урны и скамейки в виде крокодилов и других животных, назвав их уродливыми.

«А из скульптуры льва, роспись на которой держалась несколько лет, опять сделали аляпистое чучело», - добавил горожанин, выложив фотографии, подтверждающие его слова.

Реконструкция Пензенского зоопарка велась на протяжении нескольких лет и завершилась в 2015 году. Территорию благоустроили, для животных построили новые вольеры, ввели в эксплуатацию административное здание, большой хозяйственный комплекс (в него входят склады с холодильными камерами, способными вместить до 20-25 тонн продукции, ветеринарный сектор, кормокухня).

Обновленное учреждение открыли 1 июня 2015-го. Через полгода там сменился руководитель: вместо Елены Хассан, занимавшей должность директора с 1997 года и уволенной из-за серьезных нарушений, был назначен депутат гордумы шестого созыва Андрей Воскресенский.

Фото vk.com/fevralev.