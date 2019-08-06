06.08.2019 | 09:34

В понедельник, 5 августа, оживленный спор у пензенцев вызвал вопрос, во сколько обойдется ремонт автомобиля Porsche Macan, пострадавшего в ДТП.

Инцидент произошел на улице Бакунина в Пензе напротив дома № 137. О нем сообщил в соцсети «ВКонтакте» очевидец.

«Водитель «Газели» сдавал назад и не посмотрел в зеркало, как итог - наезд на дорогостоящий автомобиль, который мирно стоял на парковке без водителя. Ремонт, скорее всего, выйдет около полумиллиона», - написал он.

В результате столкновения у дорогой машины оказалась разбита фара и помят капот.

Предположение автора о том, что автовладельцу ремонт обойдется в полмиллиона рублей, пользователи приняли скептически. «Это что ж там на полмиллиона?» - спросил один из них. «Капот, фара, бампер, крыло. От дилера все очень дорого», - получил ответ.

Некоторые принялись подсчитывать стоимость, исходя из собственных знаний.

«Фара точно за сотку потянет, крыло и капот примерно так же стоят. Плюс, возможно, бампер пострадал. Это все-таки «Порш», а не «семерочка» у пацанчика. В нее китайский аналог не засунешь», «Фара от 20 до 45 стоит, что че загибаешь-то. 100 за фару – у «Панамеры» столько не стоит», «Фара, бампер. Полляма, конечно, загнули, но 150 к. точно будет», «Алюминиевый кузов у «Порша». Так что 500 000 – вполне реальная стоимость», «Фара стоит 120 оригинальная, если не в салоне «Порше» заказывать. Капот стоит 80 к. некрашенный», «75 100 руб. бампер передний неокрашенный», «Повреждение капота и крыло задето, даже с учетом нового железа не более пару соток, а то и 50. Зависит от стоимости железа, покрас не больше 20. Фара не более сотки, я думаю», «120 000 фара стоит плюс ремонт. 200-250 и будет как новый», - написали они.

Несколько пользователей выразили сочувствие водителю «Газели». «Водилу жалко, теперь продукты вовремя не успеет развести по точкам», «Ребята на таких дровендосах по полмесяца без выходных с 3 утра до 5-6 вечера работают. Как следствие, никакой внимательности. Предрейсовый медосмотр давным-давно частники не проходят», - поделились они.