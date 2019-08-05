05.08.2019 | 12:31

Пензенского водителя шокировало зрелище, свидетелем которого он стал в понедельник, 5 августа, проезжая по Горбатову переулку. В дождь, льющий в городе с ночи, там работала поливомоечная машина.

Пораженный горожанин снял это на видео и прислал запись в редакцию портала «ПензаИнформ». Зачем машина в дождь льет воду на тротуар и моет асфальт, мужчина понять не может.

«Это Россия, детка, это Россия... Конечно-конечно, бабло списать надо...» - прокомментировал он.

Видео Дениса Рогозина.