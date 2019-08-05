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Глас народа | Пензенца поразила работающая в дождь поливомоечная машина

05.08.2019|12:31
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Пензенского водителя шокировало зрелище, свидетелем которого он стал в понедельник, 5 августа, проезжая по Горбатову переулку. В дождь, льющий в городе с ночи, там работала поливомоечная машина.

Пораженный горожанин снял это на видео и прислал запись в редакцию портала «ПензаИнформ». Зачем машина в дождь льет воду на тротуар и моет асфальт, мужчина понять не может.

«Это Россия, детка, это Россия... Конечно-конечно, бабло списать надо...» - прокомментировал он.

Видео Дениса Рогозина.

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Гость|05.08.2019 12:54|

Да они постоянно в дождь ездят, ночью втом числе.

Гость|05.08.2019 12:58|

Хорошо зимой снег с полей не завозят)))))

Гость|05.08.2019 12:58|

А еще новые бордюры на Маяке возле ДК установили прямо в лужу. Там и так постоянное болото, нет ни сливов, ни ливневки, так еще и бордюры прямо в воду установили, сделав из дороги искусственный бассейн с бетонными берегами. Губернатора туда надо на экскурсию свозить. Пусть посмотрит своими глазами на тот ужас с бордюрами, что творится в Пензе

Гость|05.08.2019 12:58|

А что в дождь не надо роги от пыли и грязи чистить?

Имя: Гость
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