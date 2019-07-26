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Глас народа | В Кузнецке маршрутка № 66 ездит с разбитым стеклом

26.07.2019|12:54
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В Кузнецке новое маршрутное такси № 66 обзавелось оригинальными стеклами.

Фото окна, к которому прикреплено объявление, гласящее «К стеклу не прислоняться», появилось в соцсети «ВКонтакте» вечером в четверг, 25 июля.

Кадр вызвал живой отклик у кузнечан. Они порекомендовали ставить камеры в салонах и требовать штраф с неаккуратных и безответственных пассажиров.

«Может, тогда научатся ценить все новое, чистоту и чужое имущество», «Сначала жалуются на плохой транспорт, а потом новое уродуют», - написали горожане.

Другие пользователи поделились версиями того, как могло разбиться окно. «Это, наверное, водитель желтой маршрутки разбил. Из-за зависти», «Кто-то свою остановку пропустил, ломился в окно?» - пошутили они.

Кузнечанин, являвшийся, вероятно, очевидцем инцидента, отметил, что не нужно выдумывать фантастических гипотез: окно разбили снаружи. «Из-под триммера дворника что-то вылетело в стекло», - объяснил мужчина.

Фото напомнило жителям города и о состоянии других городских маршрутных такси.

«А ведь я писала, когда только первые такие красивенькие маршруточки появились в городе. Родители, научите своих деточек уважительно относиться ко всему! В 12 маршрутке заднее сиденье исписано все», - высказалась горожанка.

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Гость|26.07.2019 13:44|

Сегодня ехала с Заводского района на 18 маршрутке села рядом с водителем т.к. в салоне было мнлго пассажиров!При выходе из маршрутки на ост.Стрела водитель тронулся с места не дав мне сойти!Как такое возможно?Дверь в кабине открыта пассажир не вышел маршрутка поехала!Пришлось прыгать на ходу захлапывать ему дверь тоже зато когда я в шоке отошла от маршрутки водитель прозрел и остановился!Ладно о ни в салоне не видят,но они и у себя под носом не видят или не хотят видеть!

Гость|26.07.2019 14:01|

Гость писал(a):

Ладно о ни в салоне не видят,но они и у себя под носом не видят или не хотят видеть!
Это потому что у него ливреи нет

Имя: Гость
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