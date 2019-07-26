26.07.2019 | 12:54

В Кузнецке новое маршрутное такси № 66 обзавелось оригинальными стеклами.

Фото окна, к которому прикреплено объявление, гласящее «К стеклу не прислоняться», появилось в соцсети «ВКонтакте» вечером в четверг, 25 июля.

Кадр вызвал живой отклик у кузнечан. Они порекомендовали ставить камеры в салонах и требовать штраф с неаккуратных и безответственных пассажиров.

«Может, тогда научатся ценить все новое, чистоту и чужое имущество», «Сначала жалуются на плохой транспорт, а потом новое уродуют», - написали горожане.

Другие пользователи поделились версиями того, как могло разбиться окно. «Это, наверное, водитель желтой маршрутки разбил. Из-за зависти», «Кто-то свою остановку пропустил, ломился в окно?» - пошутили они.

Кузнечанин, являвшийся, вероятно, очевидцем инцидента, отметил, что не нужно выдумывать фантастических гипотез: окно разбили снаружи. «Из-под триммера дворника что-то вылетело в стекло», - объяснил мужчина.

Фото напомнило жителям города и о состоянии других городских маршрутных такси.

«А ведь я писала, когда только первые такие красивенькие маршруточки появились в городе. Родители, научите своих деточек уважительно относиться ко всему! В 12 маршрутке заднее сиденье исписано все», - высказалась горожанка.