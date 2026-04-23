Губернатор отправил в отставку региональный кабинет министров

Губернатор Олег Мельниченко по итогам внеочередного заседания правительства Пензенской области в четверг, 23 апреля, принял решение об отставке регионального кабинета министров и подписал соответствующий указ.

«Это связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач. Региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению», - пояснил губернатор в своем канале в МАХ.

Весь состав правительства теперь находится в статусе временно исполняющих обязанности. Чиновники останутся на своих местах до формирования нового состава.

Олег Мельниченко поручил проанализировать работу каждого министерства.

«Те, кто демонстрирует профессионализм, результативность и ответственное отношение к делу, смогут продолжить работу в новом составе правительства», - уточнил он.

13 марта был освобожден от должности министра образования Алексей Фомин. «Считаю, что он не проявил себя как эффективный руководитель, и беззубая политика министерства привела к появлению ряда проблем в сфере образования», - заявил в тот день губернатор. 16-го числа и. о. министра стала Лариса Казакова.

В феврале глава региона указал министру культуры и туризма Сергею Бычкову на недопустимое затягивание сроков контрактации объектов для ремонта. В январе Олег Мельниченко лишил его премии, раскритиковав работу региональной кинокомиссии.

Тогда же выговоры были объявлены министру градостроительства и архитектуры Александру Итальянцеву - за слабые результаты в работе по переводу заросших сельхозземель в лесной фонд, зампреду правительства - министру здравоохранения Вячеславу Космачеву - за ситуацию в онкодиспансере, зампреду правительства Алмазу Хакимову и министру экономического развития и промышленности Роману Трялину - за ослабление представительской деятельности региона в Узбекистане.