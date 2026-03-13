Алексея Фомина сняли с поста министра образования Пензенской области

Алексей Фомин освобожден от должности министра образования Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 13 марта.

«Считаю, что он не проявил себя как эффективный руководитель и беззубая политика министерства привела к появлению ряда проблем в сфере образования. Провалы в воспитательной работе, в организации питания школьников и ремонта образовательных учреждений говорят о сбоях в системе и слабом личном контроле со стороны министра.

Если вопрос касается образования и здоровья наших детей, нет времени ждать, когда руководитель начнет работать эффективно. Моя принципиальная позиция - нам нужен новый креативный и высокорезультативный министр, который наведет порядок», - написал губернатор в своем канале в МАХ.

Глава региона уточнил, что в короткие сроки внесет кандидатуру исполняющего обязанности министра для последующего ее согласования Рособрнадзором и Министерством просвещения РФ.

Алексей Фомин возглавлял министерство с приставкой «и. о.» после ухода Алексея Комарова, покинувшего пост 28 декабря 2024-го. Ранее он был его первым заместителем.

27 февраля 2025 года губернатор подписал распоряжение о назначении Алексея Фомина министром образования региона.

В конце января 2026 года Олег Мельниченко объявил выговоры Алексею Фомину и главе Пензы Олегу Денисову, которые впервые в системе образования допустили срыв сроков заключения контрактов на питание учеников. «Проблема затронула 50 школ областного центра», - уточнил тогда губернатор.

Когда к теме вернулись в феврале, Олег Мельниченко заявил, что процесс контрактации едва не сорвался потому, что минобр поздно доводит до муниципалитетов ценовые позиции. «В минувшем году необходимая информация была озвучена только в декабре. Это никак нельзя назвать планомерной работой, нужно менять подход к делу», - заявил он.