Совфед поддержал идею о переносе срока сдачи дороги в районе ул. Ерик

На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике под руководством первого заместителя председателя комитета Ивана Абрамова были рассмотрены проекты по развитию мебельного кластера и транспортной инфраструктуры в Пензенской области.

По словам губернатора Олега Мельниченко, регион просит у Совфеда содействия в обеспечении энергоподключения производства крупного инвестора - завода по производству ДСП и ЛДСП.

«Местные производители получат доступное сырье. Будет создана замкнутая технологическая цепочка, что позволит снизить себестоимость мебели», - пояснил губернатор в своем канале в МАХ.

Также Олег Мельниченко обозначил важность ускорения работ на путепроводе в районе улицы Ерик. Они начались в 2024 году. Предполагается, что объект сдадут в 2027-м, однако специалисты готовы трудиться быстрее и закончить раньше срока.

Новую проезжую часть под путепроводом сделают четырехполосной. Планируется создать единый участок с Бакунинским мостом и обеспечить полноценную связь ГПЗ-24 с центром Пензы, что обеспечит развитие микрорайона.

Сейчас строительная готовность объекта составляет 40%. При получении опережающего финансирования из федерального бюджета работы смогут двигаться дальше.

Представители Минтранса и Федерального дорожного агентства поддержали позицию губернатора, отметив высокие показатели дорожной деятельности Пензенской области.

«Это радует, тогда пункт второй также вносим в решение комитета», - заявил Иван Абрамов.

«Благодарен Ивану Николаевичу [Абрамову] и членам Комитета СФ за глубокое погружение в значимые для развития Пензенской области вопросы и содействие интересам региона», - написал Олег Мельниченко в МАХ.