Стало известно, кого назначили на должность заместителя губернатора

На новую должность заместителя губернатора Пензенской области назначен Владимир Щекин, который являлся первым зампредом правительства.

На этом посту он будет отвечать за мобилизационную подготовку, территориальную оборону, вопросы связи с ВС РФ и организацию всей работы в рамках СВО.

Владимир Щекин вошел в состав правительства в качестве зампреда в декабре 2021 года. Глава региона тогда представил его так: «Владимир Петрович у нас долгое время служил на различных должностях, последняя - это заместитель начальника штаба Приволжского округа войск национальной гвардии, отвечал как раз за мобподготовку, за все вопросы, связанные с обеспечением личным составом войск и соединений. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в событиях в Чеченской Республике. Прошу любить и жаловать. Сейчас он завершает призывную кампанию и начинает готовится к следующей».

Он стал курировать деятельность министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей (сейчас - региональной безопасности), рассматривать вопросы государственного юридического бюро, взаимодействовать с отделом мобилизационной подготовки правительства Пензенской области, антинаркотической комиссией, территориальными органами федеральных органов внутренних дел, таможни, судебного департамента, Министерства обороны Российской Федерации, а также с Управлением Министерства юстиции РФ по Пензенской области, региональным УГИБДД УМВД РФ, управлением Росгвардии, УФСИН и УФССП по вопросам исполнения судебных решений и обеспечения деятельности мировых судей.

Затем, на посту первого зампреда, Щекин продолжил координировать работу министерства региональной безопасности и начал контролировать минлесхоз.

23 апреля 2026 года губернатор Олег Мельниченко по итогам внеочередного заседания принял решение об отставке регионального правительства и подписал соответствующий указ. Весь состав перешел в статус временно исполняющих обязанности. Чиновники остались на своих местах до формирования нового правительства.

Заработала комиссия по оценке деятельности министерств и ведомств. Ее возглавил сам Мельниченко. 27 апреля он сообщил, что вице-губернатор Сергей Федотов, первый зампред правительства Виктор Кувайцев и министр по тарифному регулированию и госзакупкам Дмитрий Сагайдачный сохранили свои посты, а Любовь Финогеева будет совмещать должность министра финансов с постом заместителя председателя правительства Пензенской области. Позднее стало известно, что на своем месте остался и председатель Николай Симонов.

22 мая на сессии регионального Заксобра утвердили включение в состав правительства новой должности - заместитель губернатора.