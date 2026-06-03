Стало известно, кого назначили на должность заместителя губернатора

Политика

Стало известно, кого назначили на должность заместителя губернатора
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На новую должность заместителя губернатора Пензенской области назначен Владимир Щекин, который являлся первым зампредом правительства.

На этом посту он будет отвечать за мобилизационную подготовку, территориальную оборону, вопросы связи с ВС РФ и организацию всей работы в рамках СВО.

Владимир Щекин вошел в состав правительства в качестве зампреда в декабре 2021 года. Глава региона тогда представил его так: «Владимир Петрович у нас долгое время служил на различных должностях, последняя - это заместитель начальника штаба Приволжского округа войск национальной гвардии, отвечал как раз за мобподготовку, за все вопросы, связанные с обеспечением личным составом войск и соединений. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в событиях в Чеченской Республике. Прошу любить и жаловать. Сейчас он завершает призывную кампанию и начинает готовится к следующей».

Он стал курировать деятельность министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей (сейчас - региональной безопасности), рассматривать вопросы государственного юридического бюро, взаимодействовать с отделом мобилизационной подготовки правительства Пензенской области, антинаркотической комиссией, территориальными органами федеральных органов внутренних дел, таможни, судебного департамента, Министерства обороны Российской Федерации, а также с Управлением Министерства юстиции РФ по Пензенской области, региональным УГИБДД УМВД РФ, управлением Росгвардии, УФСИН и УФССП по вопросам исполнения судебных решений и обеспечения деятельности мировых судей.

Затем, на посту первого зампреда, Щекин продолжил координировать работу министерства региональной безопасности и начал контролировать минлесхоз.

23 апреля 2026 года губернатор Олег Мельниченко по итогам внеочередного заседания принял решение об отставке регионального правительства и подписал соответствующий указ. Весь состав перешел в статус временно исполняющих обязанности. Чиновники остались на своих местах до формирования нового правительства.

Заработала комиссия по оценке деятельности министерств и ведомств. Ее возглавил сам Мельниченко. 27 апреля он сообщил, что вице-губернатор Сергей Федотов, первый зампред правительства Виктор Кувайцев и министр по тарифному регулированию и госзакупкам Дмитрий Сагайдачный сохранили свои посты, а Любовь Финогеева будет совмещать должность министра финансов с постом заместителя председателя правительства Пензенской области. Позднее стало известно, что на своем месте остался и председатель Николай Симонов.

22 мая на сессии регионального Заксобра утвердили включение в состав правительства новой должности - заместитель губернатора.

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