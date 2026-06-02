Мария Львова-Белова сохранила пост детского омбудсмена еще на 5 лет

Уроженка Пензы Мария Львова-Белова сохранила пост Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Она будет занимать эту должность еще 5 лет - до 2031 года.

Соответствующий указ глава государства подписал 1 июня, он вступит в силу с 27 октября.

Именно в этот день в 2021-м вышел документ о назначении Львовой-Беловой детским омбудсменом.

«Впереди - много важных задач. Вместе с моей командой, региональными уполномоченными продолжим защищать интересы детей и их близких, помогать тем, кому особенно нужна наша поддержка. Идем дальше!» - прокомментировала она это событие в своем канале в МАХ.

Ранее уполномоченным по правам ребенка была Анна Кузнецова - еще одна уроженка Пензы. Она оставила пост, когда вошла в состав руководства Госдумы.