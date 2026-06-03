Ларису Казакову утвердили в должности министра образования

Лариса Казакова утверждена в должности министра образования Пензенской области. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.

С марта 2026-го, после ухода прежнего руководителя Алексея Фомина, Казакова являлась и. о. министра. Ее кандидатуру необходимо было согласовать с Рособрнадзором и Министерством просвещения РФ.

В апреле, когда губернатор принял решение об отставке регионального правительства, весь состав, в том числе Лариса Казакова, перешел в статус временно исполняющих обязанности. Чиновники остались на своих местах до формирования нового правительства.

Лариса Казакова родилась 29 июня 1977 года в Баку (Азербайджан). В 2002 году она окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «История». Была заместителем директора по научно-методической работе в школе № 37 г. Пензы. 17 января 2022 года Ларису Казакову представили коллективу колледжа транспортных технологий в качестве и. о. директора.

Ранее стало известно, что свои посты также сохранили вице-губернатор Сергей Федотов, председатель правительства Николай Симонов, его первый зампред Виктор Кувайцев и министр по тарифному регулированию и госзакупкам Дмитрий Сагайдачный. Любовь Финогеева будет совмещать должность министра финансов с постом заместителя председателя правительства Пензенской области.