В Совфеде поддержали строительство еще одного корпуса онкодиспансера

Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал инициативы по реконструкции стадиона «Пенза» и строительству хирургического корпуса онкодиспансера в Пензе. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В верхней палате российского парламента сейчас проходят Дни Пензенской области.

Стадион на улице Гагарина был построен в 1960 году и давно не эксплуатируется, так как находится в плачевном состоянии. По словам главы региона, там планируется создать крытый комплекс с футбольным и регбийным полями, тренажерным залом, беговыми дорожками и площадкой для сдачи норм ГТО.

«При поддержке федерального бюджета мы сможем восстановить стадион уже в 2028 году», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Строительство нового хирургического корпуса областного онкодиспансера с современными операционными губернатор назвал животрепещущим вопросом. Это позволит вывести медицинские технологии в регионе на более высокий уровень.

«При поддержке Совета Федерации и лично Валентины Ивановны Матвиенко, которая одобрила наш проект, мы построили и в 2024 году запустили в работу лабораторно-диагностический корпус. С выявлением злокачественных новообразований мы справляемся, но нужно делать следующий шаг», - рассказал губернатор.

Строительство корпуса также позволит создать базу для первичной реабилитации пациентов, обучения специалистов-онкологов мединститута и повышения квалификации для института усовершенствования врачей.