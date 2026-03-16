Исполнять обязанности министра образования будет Лариса Казакова

На сайте областного министерства образования появилась информация о том, кто исполняет обязанности руководителя ведомства. Это Лариса Казакова, которая являлась директором Пензенского колледжа транспортных технологий.

Снимок и имя Ларисы Казаковой появились не только на сайте министерства. Ей также создали аккаунт во «ВКонтакте» с фотографией на фоне флага Пензенской области и вставили ее данные в описание телеграм-канала, который велся от имени предыдущего министра образования.

Алексей Фомин был освобожден от должности в пятницу, 13 марта. «Считаю, что он не проявил себя как эффективный руководитель, и беззубая политика министерства привела к появлению ряда проблем в сфере образования. Провалы в воспитательной работе, в организации питания школьников и ремонта образовательных учреждений говорят о сбоях в системе и слабом личном контроле со стороны министра. Моя принципиальная позиция - нам нужен новый креативный и высокорезультативный министр, который наведет порядок», - написал в тот день губернатор в своем канале в МАХ.

Глава региона уточнил, что в короткие сроки внесет кандидатуру исполняющего обязанности министра для последующего ее согласования Рособрнадзором и Министерством просвещения РФ.

Лариса Казакова родилась 29 июня 1977 года в Баку (Азербайджан). В 2002 году она окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «История». Была заместителем директора по научно-методической работе в школе № 37 г. Пензы. 17 января 2022 года Ларису Казакову представили коллективу колледжа транспортных технологий в качестве и. о. директора.