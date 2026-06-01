У главы Пензы появился советник по молодежной политике

С понедельника, 1 июня, советником главы Пензы по молодежной политике стал Никита Неуваруев. Он работает на общественных началах.

«У молодежи много конструктивных идей, которые важно и нужно учитывать при принятии управленческих решений. Это наша движущая сила, у которой есть большой потенциал для развития города», - отметил Олег Денисов.

Никита Неуваруев в марте 2021 года стал активистом организации «Молодая Гвардия Единой России» и по 2022-й руководил ее мокшанским отделением.

В 2023-м он возглавил пензенский городской штаб МГЕР, в 2024 году стал депутатом комитета местного самоуправления в Мокшане, а в 2025-м - председателем Общественного молодежного совета при городской думе 8-го созыва.

С 2026 года Никита Неуваруев состоит в Палате молодых законодателей Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Активист неоднократно выезжал с гуманитарными миссиями на территории Луганской Народной Республики. В апреле 2025 года он действовал в подшефном городе Токмак (Запорожская область): участвовал в восстановлении памятников Героям Великой Отечественной войны, помогал местным жителям, ветеранам и детям войны.