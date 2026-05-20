Состоялась рабочая встреча Валентины Матвиенко и Олега Мельниченко

Губернатор Олег Мельниченко доложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о работе в рамках Дней Пензенской области в СФ. Значимые для развития региона вопросы рассмотрели на заседаниях шести комитетов.

Валентина Матвиенко сообщила, что рада приветствовать Пензенскую область на Днях субъекта. «Знаю, что была проведена большая работа. Спасибо вам, Олег Владимирович, и вашей команде. Очень хорошие впечатления остались у членов комитетов», - отметила она.

Председатель Совфеда подчеркнула, что внимательно следит за динамикой развития Пензенской области.

«Думаю, вам есть чем гордиться. Проблем у всех хватает, безусловно, но есть устойчивый рост валового регионального продукта, индекса промышленного производства, что очень важно. По многим позициям Пензенская область занимает лидерские места в Приволжском федеральном округе и на уровне России. Очень много делается в регионе для сельского хозяйства, виден рост.

Знаю, как много в регионе мер поддержки семей - осмысленных, реальных. Они не сразу дают результат, нужно время. Конечно, необходимо над этим работать. Вы не стоите на месте, и люди это чувствуют», - заявила Валентина Матвиенко.

Проект постановления Совета Федерации о поддержке социально-экономического развития Пензенской области прошел согласование со всеми профильными комитетами.

Среди наиболее важных вопросов, вынесенных на рассмотрение комитетов и вошедших в проект постановления, - строительство нового хирургического корпуса онкологического диспансера, ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде в районе Леонидовки, реконструкция очистных сооружений областного центра, опережающее финансирование реконструкции дороги на улице Ерик и строительства школы в Лугометрии.

Олег Мельниченко особенно акцентировал внимание на проекте строительства хирургического корпуса диспансера, уточнили в региональном правительстве.

«Мы очень благодарны за строительство нового лабораторно-диагностического корпуса, которое вы поддержали, заложили первый камень в его основание. Он работает, проводятся исследования. Главный результат - выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда реально можно спасать людей и продлевать им жизнь. Второй шаг сейчас делаем, нам нужна хорошая современная хирургия», - пояснил губернатор.

«Надо решать вопрос и закрывать эту тему», - резюмировала Валентина Матвиенко.