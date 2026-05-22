В Пензенской области введена должность заместителя губернатора

В состав правительства Пензенской области вводится новая должность - заместитель губернатора. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Законодательного собрания в пятницу, 22 мая.

«Он будет отвечать за мобилизационную подготовку, территориальную оборону, вопросы связи с вооруженными силами и организацию всей работы, которая сейчас так необходима в рамках специальной военной операции», - пояснил на сессии губернатор Олег Мельниченко.

Еще одно принятое новшество - работа правительства теперь может строиться по 2 вариантам: его может возглавлять либо сам губернатор, либо председатель правительства. Право выбора закреплено за главой региона.

Решение принято в рамках оптимизации для повышения исполнительской дисциплины. По словам Олега Мельниченко, сейчас особенно необходимы дисциплинированное правительство и слаженная работа. Именно для этого проводится анализ деятельности каждого министерства.

23 апреля губернатор по итогам внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров и подписал соответствующий указ. Весь состав перешел в статус временно исполняющих обязанности. Чиновники остались на своих местах до формирования нового правительства.

Заработала комиссия по оценке деятельности региональных министерств и ведомств. Ее возглавил Олег Мельниченко. 27 апреля он сообщил, что вице-губернатор Сергей Федотов, первый зампред правительства Виктор Кувайцев и министр по тарифному регулированию и госзакупкам Дмитрий Сагайдачный сохранили свои посты, а Любовь Финогеева будет совмещать должность министра финансов с постом заместителя председателя правительства Пензенской области.