Выговоры и лишение премии: ряду министров объявлены взыскания

Нескольким министрам, зампредам областного правительства и главе Пензы объявлены дисциплинарные взыскания, сообщил губернатор Олег Мельниченко в четверг, 29 января.

Выговоры объявлены министру градостроительства и архитектуры Александру Итальянцеву, министру образования Алексею Фомину, главе города Пензы Олегу Денисову, зампреду правительства - министру здравоохранения Вячеславу Космачеву, зампреду правительства Алмазу Хакимову и министру экономического развития и промышленности Роману Трялину.

По словам губернатора, Александр Итальянцев показал слабые результаты в работе по переводу заросших сельхозземель в лесной фонд (такая задача ему была поставлена в прошлом году).

Алексей Фомин и Олег Денисов впервые с системе образования допустили срыв сроков заключения контрактов на питание учеников. «Проблема затронула 50 школ областного центра», - уточнил Олег Мельниченко.

Вячеславу Космачеву объявлен выговор за ситуацию в онкодиспансере.

Алмазу Хакимову и Роману Трялину - за ослабление представительской деятельности региона в Узбекистане.

«Раскритиковал и работу региональной кинокомиссии. Сейчас у нас в области снимают второй полнометражный фильм, но не вижу содействия со стороны созданного по моему поручению координационного органа. Министр культуры и туризма Сергей Бычков лишен премии», - добавил Олег Мельниченко.