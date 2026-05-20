Губернатор выступил на слушаниях по проекту «Экологическое благополучие»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в парламентских слушаниях, посвященных реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Их провел первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

О том, как в регионах РФ реализуется нацпроект, цель которого - достижение к 2030 году утвержденных экологических показателей, доложил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Олег Мельниченко выступил на слушаниях не только как губернатор Пензенской области, но и как член правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

«Отметил необходимость снижения финансовой нагрузки на бюджеты муниципальных образований по возмещению вреда, причиненного почвам несанкционированными свалками. Предложил рассмотреть возможность введения моратория, поскольку зачастую штрафы несоизмеримы с возможностями муниципальных бюджетов», - рассказал губернатор в своем канале в МАХ.

От подчеркнул, что Пензенская область поддерживает необходимость принятия на весенней сессии 2026 года законопроектов, разработанных с участием регионов и направленных на регулирование создания и содержания мест накопления ТКО, а также обращения с отходами строительства.