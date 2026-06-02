В Пензенской области решили ликвидировать 2 министерства

Во вторник, 2 июня, в Пензенской области было подписано постановление о ликвидации 2 министерств - по делам архивов, а также по охране памятников истории и культуры.

Первым руководил Зуфяр Бибарсов, вторым - Александр Понякин. Им поручено уведомить служащих об увольнении «в связи с упразднением государственного органа».

Также они должны при необходимости расторгнуть заключенные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Полномочия обоих ведомств передаются министерству культуры и туризма, которое возглавляет Сергей Бычков.

Ему поручено подготовить акты об утверждении структуры и штатного расписания министерства, при необходимости уведомить служащих о предстоящем увольнении в связи с сокращением должностей, провести мероприятия по смене учредителя ГБУ «Государственный архив Пензенской области».

23 апреля губернатор по итогам внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров и подписал соответствующий указ. Весь состав перешел в статус временно исполняющих обязанности. Чиновники остались на своих местах до формирования нового правительства.

Заработала комиссия по оценке деятельности региональных министерств и ведомств. Ее возглавил Олег Мельниченко. 27 апреля он сообщил, что вице-губернатор Сергей Федотов, первый зампред правительства Виктор Кувайцев и министр по тарифному регулированию и госзакупкам Дмитрий Сагайдачный сохранили свои посты, а Любовь Финогеева будет совмещать должность министра финансов с постом заместителя председателя правительства Пензенской области.

22 мая на сессии регионального Заксобра утвердили включение в состав правительства новой должности - заместитель губернатора. Он будет отвечать за мобилизационную подготовку, территориальную оборону, вопросы связи с ВС РФ и организацию всей работы в рамках СВО.