Министру здравоохранения объявлен выговор за ситуацию в онкодиспансере

Губернатор Олег Мельниченко на внеочередном заседании областного правительства в четверг, 29 января, объявил о применении дисциплинарного взыскания к министру здравоохранения Вячеславу Космачеву.

Глава региона назвал ситуацию в медицине вопиющей.

«Случилась задержка поставок жизненно важных лекарств для лечения онкобольных. За ненадлежащее исполнение обязанностей выговор объявлен заместителю председателя правительства - министру здравоохранения Вячеславу Космачеву», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

В начале января в Сети появилось множество жалоб жителей области на отсутствие в онкодиспансере необходимых для химиотерапии лекарств.

«Ситуация в Пензенском областном онкологическом диспансере перешла все границы человечности. Уже полмесяца люди с четвертой стадией рака, для которых каждый день на счету, не могут получить жизненно важную химиотерапию. Ответ один: «Лекарств нет». Вместо того чтобы решать проблему, больных людей просто выставляют за дверь со словами: «Ищите, где сделать химию в других городах, сами», - написала пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Ситуацией заинтересовались прокуратура, а также региональное СУ СКР. В медучреждении нехватку препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.

22 января стало известно, что в медучреждение поступила большая часть медикаментов, нужных для лечения больных раком. Вячеслав Космачев заверил, что в ближайшие несколько дней ситуация с обеспечением медицинскими препаратами «нивелируется».