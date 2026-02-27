Министру Сергею Бычкову сделали второе замечание с начала года

Ход контрактации объектов сферы культуры, в которых в 2026 году должен начаться ремонт в рамках нацпроектов и госпрограмм, вызывает опасения у губернатора Олега Мельниченко. Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу, 27 февраля.

Глава региона отметил, что практически все объекты системы образования уже законтрактованы. «В сфере культуры ситуация противоположная, а успеть надо тоже до 1 апреля», - отметил он в своем телеграм-канале.

Министру Сергею Бычкову указали на недопустимое затягивание сроков.

«Еще раз напомнил всем, что объекты, которые делаем по нацпроектам, очень важны для жителей Пензенской области, поэтому жестко требую исполнения установленных сроков контрактации», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В конце января губернатор раскритиковал работу региональной кинокомиссии.

«Сейчас у нас в области снимают второй полнометражный фильм, но не вижу содействия со стороны созданного по моему поручению координационного органа. Министр культуры и туризма Сергей Бычков лишен премии», - сообщил тогда Олег Мельниченко.