Делегация Пензенской области прибыла в город-побратим Могилев

03.04.2025 | 20:23

Делегация от региона в рамках Дней Пензенской области, которые впервые проходят в Белоруссии, прибыла в четверг, 3 апреля, в Могилев, сообщил возглавляющий ее губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

«Работаем в городе-побратиме Могилеве. Поблагодарил председателя областного исполнительного комитета Анатолия Михайловича Исаченко за поддержку проведения Дней Пензенской области, где в рамках экономического форума мы представим инвестиционный потенциал нашего региона. Также планируем посетить ряд промышленных предприятий, с которыми намереваемся сотрудничать», - рассказал Олег Мельниченко.

По его словам, особый интерес представляет производитель лифтов. За 4 года по программе капремонта в регионе установили 255 лифтов с использованием оборудования белорусского завода.

«Мы настроены на дальнейшую совместную работу, учитывая рекордные объемы строительства в Пензенской области», - подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность, что у сотрудничества Пензенской и Могилевской областей большое будущее. Стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей.