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Политика

Утверждены положения о переводе сферы транспорта под эгиду минстроя

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В Пензенской области два министерства изменили названия и полномочия, а сфера общественного транспорта перешла от одного к другому. Соответствующие положения подписал председатель правительства региона Николай Симонов.

Министерство строительства и дорожного хозяйства теперь будет носить наименование министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Министерство цифрового развития, транспорта и связи переименовано в министерство цифрового развития и связи.

В сферу деятельности минстроя будет входить организация транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом, а также городским электрическим транспортом.

Также минстрою предстоит заниматься созданием условий для деятельности легковых такси. В его ведение перейдут и пригородные поезда. В его функции войдут установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов, формирование реестра остановок и ряд вопросов безопасности дорожного движения.

В свою очередь, минцифры будет осуществлять реализацию государственной политики в отношении цифрового развития, информационных технологий и связи. Сфера транспорта из его ведения исключена.

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