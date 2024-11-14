Утверждены положения о переводе сферы транспорта под эгиду минстроя

14.11.2024 | 12:44

В Пензенской области два министерства изменили названия и полномочия, а сфера общественного транспорта перешла от одного к другому. Соответствующие положения подписал председатель правительства региона Николай Симонов.

Министерство строительства и дорожного хозяйства теперь будет носить наименование министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Министерство цифрового развития, транспорта и связи переименовано в министерство цифрового развития и связи.

В сферу деятельности минстроя будет входить организация транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом, а также городским электрическим транспортом.

Также минстрою предстоит заниматься созданием условий для деятельности легковых такси. В его ведение перейдут и пригородные поезда. В его функции войдут установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов, формирование реестра остановок и ряд вопросов безопасности дорожного движения.

В свою очередь, минцифры будет осуществлять реализацию государственной политики в отношении цифрового развития, информационных технологий и связи. Сфера транспорта из его ведения исключена.