Выборы депутатов гордумы: распределение по партиям в округах

09.09.2024 | 12:23

Наибольшее количество кресел в Пензенской городской думе займут представители партии «Единая Россия». Об этом в понедельник, 9 сентября, подводя предварительные итоги выборов, сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.

По 25 одномандатным округам прошли 22 кандидата от ЕР, 2 - от КПРФ и 1 - от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». С их именами можно ознакомиться здесь.

«По единому округу 5% и более голосов избирателей получили списки кандидатов, выдвинутые партиями: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду, «Новые люди». Среди кандидатов указанных партий будут распределяться еще 10 депутатских мандатов», - уточнили в избиркоме.

В ближайшие дни станет известно, кто из списочных кандидатов возьмет мандат, а кто откажется от него, если, к примеру, возникнут противоречия с занимаемой должностью.

Выборы в гордуму проводились на протяжении трех дней - с 6 по 8 сентября. Явка на них составила 29,3%, свои голоса отдали 114 699 человек.