Опубликованы предварительные итоги выборов в Пензенскую гордуму

09.09.2024 | 09:32

6-8 сентября в Пензе проходили выборы депутатов городской думы. Областной избирком опубликовал предварительные итоги по состоянию на 5:00 понедельника, 9-го числа.

В округе № 1 лидирует Алексей Савичев (3 195 голосов), в округе № 2 - Владимир Обухов (2 580), в округе № 3 - Андрей Жданников (1 902), в округе № 4 - Жиганша Туктаров (2 583), в округе № 5 - Павел Орлов (2 872).

В округе № 6 первым стал Алексей Трошин (2 908 голосов), в округе № 7 - Владимир Кузнецов (2 495), в округе № 8 - Александр Трутнев (2 593), в округе № 9 - Олег Шаляпин (1 986). Все вышеназванные округа находятся в Октябрьском районе Пензы.

В округе № 10 первую позицию занимает Юрий Зиновьев (3 657 голосов), в округе № 11 - Алексей Шуварин (3 837), в округе № 12 - Владимир Мутовкин (4 030), в округе № 13 - Андрей Водопьянов (2 108), в округе № 14 - Николай Кузяков (2 695), в округе № 15 - Олег Кухарев (4 067). Эти округа расположены в Железнодорожном районе.

В округе № 16 лидирует Алексей Петров (3 982 голоса), в округе № 17 - Анна Рудакова (2 764), в округе № 18 - Сергей Васянин (4 119), в округе № 19 - Денис Соболев (3 805). Данные округа находятся в Ленинском районе.

В округе № 20 на первом месте Роман Петрухин (4 819 голосов), в округе № 21 - Андрей Сучков (3 190), в округе № 22 - Денис Желиховский (4 475), в округе № 23 - Евгений Кузьмичев (2 769), в округе № 24 - Алексей Иванов (4 494), в округе № 25 - Борис Панин (3 793 голоса). Эти округа расположены в Первомайском районе.

Что касается партийных списков, то по состоянию на 6:15 «Единая Россия» набрала 75 344 голоса (65,83%), КПРФ - 10 138 (8,86%), ЛДПР - 7 189 (6,28%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 6 548 (5,72%), партия «Новые люди» - 6 302 (5,51%), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 4 563 (3,99%), «Коммунистическая партия Коммунисты России» - 1 346 (1,18%), РЭП «Зеленые» - 1 173 (1,02%).