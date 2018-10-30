30.10.2018 | 12:09

Вадим Муравлев, назначенный на должность начальника Управления ЖКХ г. Пензы чуть больше двух месяцев назад, покинул этот пост.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации города, он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 23 октября. Сейчас его обязанности исполняет Майя Воронова, работавшая заместителем руководителя управления.

До того, как попробовать себя в роли главного коммунальщика Пензы, Вадим Муравлев служил заместителем главы администрации Октябрьского района. Он был представлен в качестве нового руководителя управления ЖКХ 14 августа.

Перед Вадимом Муравлевым управлением ЖКХ руководил Андрей Гришин, который пришел на это место с должности замглавы администрации Ленинского района в декабре 2015 года. Он проработал более двух с половиной лет и уволился в конце июля 2018-го.