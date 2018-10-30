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Общество | Вадим Муравлев продержался на посту начальника управления ЖКХ два месяца

30.10.2018|12:09
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Вадим Муравлев, назначенный на должность начальника Управления ЖКХ г. Пензы чуть больше двух месяцев назад, покинул этот пост.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации города, он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 23 октября. Сейчас его обязанности исполняет Майя Воронова, работавшая заместителем руководителя управления.

До того, как попробовать себя в роли главного коммунальщика Пензы, Вадим Муравлев служил заместителем главы администрации Октябрьского района. Он был представлен в качестве нового руководителя управления ЖКХ 14 августа.

Перед Вадимом Муравлевым управлением ЖКХ руководил Андрей Гришин, который пришел на это место с должности замглавы администрации Ленинского района в декабре 2015 года. Он проработал более двух с половиной лет и уволился в конце июля 2018-го.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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Гость|30.10.2018 12:31|

Аахаха. Видимо, адекватный человек был. Понял, что дело дрянь и ушел.

Гость|30.10.2018 12:34|

Действительно хороший человек!

Имя: Гость
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