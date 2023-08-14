Замглавы администрации Пензы уволился по собственному желанию

В понедельник, 14 августа, заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Руслан Тинчурин отработал последний день.
Как сообщили в мэрии, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
«Исполнение обязанностей возложено на заместителя главы администрации Пензы Щигорева Ярослава Михайловича», - добавили в пресс-службе.
Таким образом, Руслан Тинчурин не пробыл в должности и года - заместителем главы администрации его назначили 31 октября 2022-го. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы.
Ярослав Щигорев является заместителем главы администрации по земельным и градостроительным вопросам с июня 2022 года. Обязанности куратора городского хозяйства возложены на него не впервые: он уже отвечал за эту сферу в период с увольнения Павла Якунина до назначения Руслана Тинчурина (две недели в октябре 2022 года).
