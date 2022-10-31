У мэра Пензы появился новый заместитель по городскому хозяйству

31.10.2022 | 11:48

В администрации Пензы назначен заместитель мэра по городскому хозяйству. Им стал Руслан Тинчурин.

Чиновника представили в новом статусе на аппаратном совещании, состоявшемся в понедельник, 31 октября.

«С сегодняшнего дня Руслан Маратович приступил к своим обязанностям. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы», - сообщили в пресс-службе мэрии.

До Тинчурина почти полтора года ответственным за городское хозяйство был Павел Якунин. 17 октября он покинул свой пост, но продолжил работать в администрации в качестве советника главы по вопросам ЖКХ.

Пока должность была вакантной, обязанности куратора городского хозяйства возлагались на Ярослава Щигорева, который отвечает за земельные и градостроительные вопросы.