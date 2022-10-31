У мэра Пензы появился новый заместитель по городскому хозяйству

В администрации Пензы назначен заместитель мэра по городскому хозяйству. Им стал Руслан Тинчурин.
Чиновника представили в новом статусе на аппаратном совещании, состоявшемся в понедельник, 31 октября.
«С сегодняшнего дня Руслан Маратович приступил к своим обязанностям. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы», - сообщили в пресс-службе мэрии.
До Тинчурина почти полтора года ответственным за городское хозяйство был Павел Якунин. 17 октября он покинул свой пост, но продолжил работать в администрации в качестве советника главы по вопросам ЖКХ.
Пока должность была вакантной, обязанности куратора городского хозяйства возлагались на Ярослава Щигорева, который отвечает за земельные и градостроительные вопросы.
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