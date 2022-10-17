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Политика

Павел Якунин покинул должность заместителя мэра Пензы

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В понедельник, 17 октября, стало известно о том, что заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Павел Якунин покинул свой пост и перешел на другую должность в той же структуре.

Эти сведения подтвердили в мэрии.

«Павел Якунин продолжит работу в администрации Пензы в должности советника главы администрации по вопросам ЖКХ», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе.

Павел Якунин стал заместителем мэра Пензы почти полтора года назад, в мае 2021-го. До этого он занимал пост главного инженера МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

Сейчас обязанности куратора городского хозяйства возложены на Ярослава Щигорева, который также отвечает за земельные и градостроительные вопросы.

Таким образом, у главы администрации Пензы на данный момент три заместителя: Ярослав Щигорев, Олег Денисов и Роман Поликарпов - и советник Павел Якунин.

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