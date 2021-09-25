Мельниченко доложил Путину о своих планах на посту губернатора

В субботу, 25 сентября, Президент Российской Федерации Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с избранными губернаторами девяти регионов, в числе которых - глава Пензенской области Олег Мельниченко.
В видеоконференции участвовали уроженец Пензенской области Вячеслав Гладков, одержавший уверенную победу на выборах губернатора Белгородской области, а также Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Алексей Дюмин (Тульская область), Артем Здунов (Республика Мордовия), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Игорь Руденя (Тверская область), Алексей Русских (Ульяновская область) и Владислав Ховалыг (Республика Тыва).
Глава государства поздравил собеседников с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации и подчеркнул сложность и напряженность такой работы.
«На вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми», - подчеркнул Президент России.
Он поставил избранным губернаторам задачу лично контролировать реализацию нацпроектов, поддержку семей с детьми, малого и среднего бизнеса, проведение углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации переболевших ковидом, занятость молодежи и тех, кто достиг предпенсионного возраста.
Также в числе первоочередных задач Владимир Путин назвал модернизацию первичного звена здравоохранения, расселение ветхого жилья и благоустройство городских и сельских территорий, газификацию домовладений, строительство и модернизацию дорог, объектов транспортной и социальной инфраструктуры. При этом, по словам Президента РФ, должна учитываться местная специфика.
Особое внимание Путин уделил контакту с населением. «Нужно найти формы прямого взаимодействия с людьми. Политики и управленцы достигают успеха, если действуют открыто, искренне и компетентно», - нацелил он избранных губернаторов.
«Наши первоочередные масштабные планы, о которых я доложил Президенту, - модернизация системы водоснабжения Пензенской области, создание новой экономической зоны, возрождение сети общественного транспорта. Мы отвечаем перед населением и президентом за реализацию предвыборных обещаний. Будем работать, чтобы оправдать это доверие», - написал Олег Мельниченко на своей странице в Instagram.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Уберите химеру дырявого коня с лицом героя советского союза Ю.А.Гагарина,пока семья не предъявила иск к художнику и администрации города.
Старшая дочь Елена Гагарина работает в Кремле и на её стороне будут лучшие адвокаты.