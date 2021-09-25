Политика

Мельниченко доложил Путину о своих планах на посту губернатора

Печать

В субботу, 25 сентября, Президент Российской Федерации Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с избранными губернаторами девяти регионов, в числе которых - глава Пензенской области Олег Мельниченко.

В видеоконференции участвовали уроженец Пензенской области Вячеслав Гладков, одержавший уверенную победу на выборах губернатора Белгородской области, а также Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Алексей Дюмин (Тульская область), Артем Здунов (Республика Мордовия), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Игорь Руденя (Тверская область), Алексей Русских (Ульяновская область) и Владислав Ховалыг (Республика Тыва).

Глава государства поздравил собеседников с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации и подчеркнул сложность и напряженность такой работы.

«На вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми», - подчеркнул Президент России.

Он поставил избранным губернаторам задачу лично контролировать реализацию нацпроектов, поддержку семей с детьми, малого и среднего бизнеса, проведение углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации переболевших ковидом, занятость молодежи и тех, кто достиг предпенсионного возраста.

Также в числе первоочередных задач Владимир Путин назвал модернизацию первичного звена здравоохранения, расселение ветхого жилья и благоустройство городских и сельских территорий, газификацию домовладений, строительство и модернизацию дорог, объектов транспортной и социальной инфраструктуры. При этом, по словам Президента РФ, должна учитываться местная специфика.

Особое внимание Путин уделил контакту с населением. «Нужно найти формы прямого взаимодействия с людьми. Политики и управленцы достигают успеха, если действуют открыто, искренне и компетентно», - нацелил он избранных губернаторов.

«Наши первоочередные масштабные планы, о которых я доложил Президенту, - модернизация системы водоснабжения Пензенской области, создание новой экономической зоны, возрождение сети общественного транспорта. Мы отвечаем перед населением и президентом за реализацию предвыборных обещаний. Будем работать, чтобы оправдать это доверие», - написал Олег Мельниченко на своей странице в Instagram.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото № 1, 2 www.kremlin.ru, № 3 www.instagram.com/ov_melnichenko
0
0
0
0
 
Гость||

Уберите химеру дырявого коня с лицом героя советского союза Ю.А.Гагарина,пока семья не предъявила иск к художнику и администрации города.

Старшая дочь Елена Гагарина работает в Кремле и на её стороне будут лучшие адвокаты.

Гость||

Об истинных планах не рассказал?

Д-р Шаффхаузен||

Еще Кузьмич водоснабжение все восстанавливал, и общественный транспорт при нем же.

Гость||

19:55 Откуда вы знаете что она там работает, но не в самом Кремле, а является директором музея космонавтики с нехилой з/п. Ей два пальца об асфальт, этого мужеподобного конягу с головой похожей на её отца, убрать, а Ткаченки всыпать по первое число, чтоб не занимался пародией.

Д-р Шаффхаузен||

Рамзан такой радостный докладывал. Только все время "дон" повторял. Очевидно не реку он имел в виду, а успехи на выборах. 96 %. Вот на кого равняться надо.

Гость||

Гость писал(a):

19:55 Откуда вы знаете что она там работает, но не в самом Кремле, а является директором музея космонавтики с нехилой з/п. Ей два пальца об асфальт, этого мужеподобного конягу с головой похожей на её отца, убрать, а Ткаченки всыпать по первое число, чтоб не занимался пародией.
Я могу ошибаться,но возбуждать дело можно по 152.1. ГК,а иски по 151 ГК. Там спецы хорошие и статью найдут для "диверсии",против лучшего сына человечества,покорившего космические просторы.

Гость||

А избирателям господин Мельниченко ничего не хочет доложить о своих планах?

Гость||

Жителям Пензенской области, у которых он на содержании, в первую очередь должен докладывать.

Гость||

А он по ходу другого мнения, кто у кого на содержании ..

Гость||

А а главах, которые сидят из пензы

Гость||

Губернатор - наёмный работник.

Гость||

Губернаторы пачками слетают с должностей и попадают под следствие. Гудков, Арашуков, Илларионов, Кох, Пономарёв – все тоже думали, что они «неприкосновенная илита». Сейчас на очереди на вылет Нарусова (вдова Собчака), использовавшая служебное положение в коммерческих целях.

Александр Роджерс

Гость||

Морж не будет отчитываться перед быдлом, его царь крышует. Но надолго ли, посмотрим. Очередной беспонтовый ставленник.

Гость||

На фото, мысли вслух, вот я и тута, даже не верится , но не буду отвлекаться, сейчас видеоконференция с самим. Не оконфунзиться бы, надо быть начеку.

Гость||

А Иван? Он тоже докладывал. Едросня? Едросня

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте