Мельниченко доложил Путину о своих планах на посту губернатора

25.09.2021 | 19:38

В субботу, 25 сентября, Президент Российской Федерации Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с избранными губернаторами девяти регионов, в числе которых - глава Пензенской области Олег Мельниченко.

В видеоконференции участвовали уроженец Пензенской области Вячеслав Гладков, одержавший уверенную победу на выборах губернатора Белгородской области, а также Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Алексей Дюмин (Тульская область), Артем Здунов (Республика Мордовия), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Игорь Руденя (Тверская область), Алексей Русских (Ульяновская область) и Владислав Ховалыг (Республика Тыва).

Глава государства поздравил собеседников с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации и подчеркнул сложность и напряженность такой работы.

«На вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми», - подчеркнул Президент России.

Он поставил избранным губернаторам задачу лично контролировать реализацию нацпроектов, поддержку семей с детьми, малого и среднего бизнеса, проведение углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации переболевших ковидом, занятость молодежи и тех, кто достиг предпенсионного возраста.

Также в числе первоочередных задач Владимир Путин назвал модернизацию первичного звена здравоохранения, расселение ветхого жилья и благоустройство городских и сельских территорий, газификацию домовладений, строительство и модернизацию дорог, объектов транспортной и социальной инфраструктуры. При этом, по словам Президента РФ, должна учитываться местная специфика.

Особое внимание Путин уделил контакту с населением. «Нужно найти формы прямого взаимодействия с людьми. Политики и управленцы достигают успеха, если действуют открыто, искренне и компетентно», - нацелил он избранных губернаторов.

«Наши первоочередные масштабные планы, о которых я доложил Президенту, - модернизация системы водоснабжения Пензенской области, создание новой экономической зоны, возрождение сети общественного транспорта. Мы отвечаем перед населением и президентом за реализацию предвыборных обещаний. Будем работать, чтобы оправдать это доверие», - написал Олег Мельниченко на своей странице в Instagram.