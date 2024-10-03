В Пензе прошло совещание комитета Совфеда по обороне и безопасности

03.10.2024 | 08:54

В среду, 2 октября, в правительстве Пензенской области прошло выездное совещание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Сенаторы посетили ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, отметили уникальность и важность их продукции.

«Сегодня мы рассмотрели очень важный своевременный и актуальный вопрос - выполнение гособоронзаказа для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на примере предприятий Пензенской области. У нас состоялся обстоятельный, конструктивный и очень продуктивный разговор. Все предприятия, которые включены в сводный реестр предприятий ОПК Пензенской области, не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа. Это, несомненно, заслуга трудовых коллективов, руководителей предприятий и руководства области, которое держит руку на пульсе. Я должен отметить роль губернатора Пензенской области, который является руководителем оперативного штаба в регионе», - высказался председатель профильного Комитета СФ Владимир Булавин.

Также на заседании обсудили вопросы взаимных расчетов, кооперации смежников, импортозамещения, подготовки квалифицированных кадров.

«Благодарю за то, что местом проведения выездного заседания профильного комитета Совета Федерации была выбрана именно Пенза. Это позволило нам обозначить и обсудить эти моменты. Это первый и очень серьезный шаг к их разрешению, к более динамичному развитию оборонно-промышленного комплекса и Пензенской области, и Российской Федерации», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

Он поблагодарил пензенцев за добросовестный труд на благо обороноспособности страны.

Губернатор отметил, что в 2024 году Пензенская область вошла в тройку лидеров по росту промышленного производства в ПФО. Также Сурский край занимает 12-е место по этому показателю среди регионов страны.

В Пензенской области на предприятиях ОПК трудятся более 30 000 человек, это около 46% от общего числа занятых в обрабатывающей промышленности жителей региона, добавили в пресс-службе правительства.