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Политика

В Пензе прошло совещание комитета Совфеда по обороне и безопасности

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В среду, 2 октября, в правительстве Пензенской области прошло выездное совещание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Сенаторы посетили ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, отметили уникальность и важность их продукции.

«Сегодня мы рассмотрели очень важный своевременный и актуальный вопрос - выполнение гособоронзаказа для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на примере предприятий Пензенской области. У нас состоялся обстоятельный, конструктивный и очень продуктивный разговор. Все предприятия, которые включены в сводный реестр предприятий ОПК Пензенской области, не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа. Это, несомненно, заслуга трудовых коллективов, руководителей предприятий и руководства области, которое держит руку на пульсе. Я должен отметить роль губернатора Пензенской области, который является руководителем оперативного штаба в регионе», - высказался председатель профильного Комитета СФ Владимир Булавин.

Также на заседании обсудили вопросы взаимных расчетов, кооперации смежников, импортозамещения, подготовки квалифицированных кадров.

В Пензе прошло совещание комитета Совфеда по обороне и безопасности

«Благодарю за то, что местом проведения выездного заседания профильного комитета Совета Федерации была выбрана именно Пенза. Это позволило нам обозначить и обсудить эти моменты. Это первый и очень серьезный шаг к их разрешению, к более динамичному развитию оборонно-промышленного комплекса и Пензенской области, и Российской Федерации», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

В Пензе прошло совещание комитета Совфеда по обороне и безопасности

Он поблагодарил пензенцев за добросовестный труд на благо обороноспособности страны.

Губернатор отметил, что в 2024 году Пензенская область вошла в тройку лидеров по росту промышленного производства в ПФО. Также Сурский край занимает 12-е место по этому показателю среди регионов страны.

В Пензенской области на предприятиях ОПК трудятся более 30 000 человек, это около 46% от общего числа занятых в обрабатывающей промышленности жителей региона, добавили в пресс-службе правительства.

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Источник — фото областного правительства
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